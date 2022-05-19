رئيس حكومة إيطاليا: فخورون بالتضامن والترحيب باللاجئين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، مخاطبا أعضاء مجلس الشيوخ: إن بلاده “فخورة بكم، بإنسانيتكم وبترحيبكم”، باللاجئين الأوكرانيين.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الخميس حول تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أضاف دراغي، أنه “يجب أن نبقي الضغط على روسيا عاليا من خلال العقوبات، لأن علينا أن نجلب موسكو إلى طاولة المفاوضات”. وأكد أن “الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي (ضد الاتحاد الروسي) تدعمها إيطاليا”.

وذكر المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، أنه “تم حتى الآن إدخال 22 ألف طالب أوكراني إلى المدارس الإيطالية”، مبيناً أن “معظم هؤلاء في المدارس الابتدائية”، وعلى هذا: “أشكر وزير (التعليم باتريتسيو) بيانكي، موظفي المدارس وجميع الفتيان والفتيات الإيطاليين على هذا المظهر الرائع للحب والكفاءة الجماعية”.

وتابع رئيس الوزراء: “أود أن أشكر الأغلبية وكذلك قوة المعارضة الرئيسية على الدعم الذي قدمته في ظل هذه الأزمة”. واختتم حديثه بالقول، إن “الحكومة تنوي الاستمرار بالتحرك على طريق القرار الذي وافق عليه البرلمان”.