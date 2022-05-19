كونتي يطالب بتصويت برلماني جديد على قرار إرسال أسلحة لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي بـ”تحديث” قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق.

وقال كونتي الذي أعلن مؤخرا رفض الحركة إرسال دفعة جديدة من السلاح لأوكرانيا، على هامش حدث اقتصادي، “هناك قرار برلماني، وهذا ما قاله (رئيس الوزراء ماريو) دراغي نفسه”، لكن “جرى التصويت عليه في البرلمان في بداية الحرب ومن الصواب تحديثه”، وأيضًا من أجل “إحداث تقارب برلماني جديد يقوي الحكومة أكثر”، والتي تتمتع بدعم برلماني واسع.

وفي إشارة إلى إحاطة رئيس الوزراء لمجلس الشيوخ صباح اليوم الخميس حول تطورات الحرب، قال كونتي “استمعنا إلى دراغي وقدم لنا معلومات حول جميع القضايا وقراءة للأحداث التي تقلقنا. لقد كانت معلومات واجبة بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب. لقد طالبنا بهذه الاحاطة ونطالب بنقاش برلماني مستمر” حول الحرب.