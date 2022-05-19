إيطاليا: 471 مهاجراً نحو ميناء أوغوستا على متن سفينة أطباء بلا حدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن المهاجرين البالغ عددهم 471، والمتواجدين على متن سفينتها (جيو بارينتس)، سيتوجهون إلى ميناء أوغوستا الصقلي.

وقالت المنظمة الإنسانية، إن “بين المهاجرين هناك 195 قاصرًا، معظمهم غير مصحوبين بذويهم، وكذلك طفلين تقل أعمارهما عن عام واحد”، موضحة أنه “بعد 7 أيام من الانتظار غير المجدي، سيهبط الناجون أخيرًا في ميناء أوغوستا”، شرق جزيرة صقلية.

وذكرت أطباء بلا حدود، أن “نبأ تخصيص ميناء الأمان من جانب السلطات الإيطالية، تم استقباله على متن السفينة بالتصفيق والرقص”.

وخلصت المنظمة مذكّرة بأن “إنقاذ المهاجرين السالفي الذكر، قد تم منذ فجر يوم 9 أيار/مايو وعلى مدار الـ72 ساعة التالية له، من على متن 7 قوارب هجرة كانت تواجه محناً مختلفة أثناء إبحارها بمناطق البحث والإنقاذ التابعة لليبيا ومالطا”.