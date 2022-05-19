صحيفة تتحدث عن خطة سلام إيطالية والكرملين ينفي علمه بها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف علم الكرملين بخطة إيطالية مكونة من أربع مراحل للتوصل بسرعة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا يعقبه فتح مفاوضات سلام بين موسكو وكييف.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال بيسكوف في إيجاز صحفي “لسوء الحظ، حتى الآن ليس لدينا أخبار عن تفاصيل هذه الخطة. لا أعرف ما إذا كان قد تم بثها عبر قنوات دبلوماسية. علمنا بوجودها في وسائل الإعلام”، معلنا الترحيب بأي مبادرة من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق. وقال “لا احد يرفض اي نوع من الجهود المخلصة”.

وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا) كتبت في مقال عن خطة قدمها وزير الخارجية لويجي دي مايو أمس الأربعاء في نيويورك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب الصحيفة فإن مسودة الخطة، التي ينبغي أن تشرف على تنفيذها مجموعة تيسير دولية، تتكون من أربع مراحل: وقف إطلاق النار وتفكيك خط المواجهة، حياد أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تسوية النزاع بين موسكو وكييف حول دونباس وشبه جزيرة القرم، ميثاق أمني أوروبي ودولي جديد.