وزير خارجية إيطالي سابق: تقلص المساحات الدبلوماسية مع موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير خارجية إيطالي أسبق، أن المساحات الدبلوماسية للحوار مع الإتحاد الروسي “تتقلص”، مؤكدا أهمية “تسليح الأوكرانيين” للدفاع عن أنفسهم، كما أنه “لا يمكن التراجع عن العقوبات”.

وقال جوليو تيرزي دي سانت أغاتا، في مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الخميس، تعليقاً على طرد دبلوماسيين إيطاليين من روسيا “في الحرب أو، إذا كنت تفضل ذلك، يتم خوض العديد من المعارك بالتوازي مع الحرب. بالطبع، في هذه المواجهة المرهقة، لا يمكن أن يكون الرد المتبادل مفقودًا، سواء كان مبررًا أم لا، فهو قليل الأهمية. بالطبع، بهذه الطريقة يرتفع التوتر وكل حركة قاتلة تقابل حركة مضادة من قبل الخصم”.

ووفقًا لتيرزي، وزير الخارجية في حكومة ماريو مونتي، فإن “مساحات الدبلوماسية تتقلص بشكل تدريجي”، وقال “لا يمكنني أن أنكر أن الوضع يزداد سوءًا على هذه الجبهة”. وأردف: “هناك مبادرات عديدة، بعضها صغيرة أيضاً، لكنها ليست متواضعة، تتعرض للخطر بسبب التشدد التدريجي من جانب طرف أو آخر”، ويكفي “التفكير بالإجراءات الإنسانية الكثيرة التي يقوم بها الصليب الأحمر والتدخلات الأخرى التي لم يعد من الممكن القيام بها في هذه ظل الوضع الحالي”.

وبالنسبة لوزير الخارجية الأسبق، “لا يمكننا المضي قدما في قرارات الطرد، يجب تغيير النهج”. ورداً على السؤال عن الكيفية؟ أجاب: “ربما يبدو الأمر غريبًا بالنسبة للبعض، لكن الحزم والحوار يمضيان معا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الأسبق الى القول، إن “نهجنا هو ذلك الذي تم خطه في الأسابيع الأخيرة ولا يمكن تغييره. يجب أن يكون الأوكرانيون مسلحين، فلا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم بالسكاكين”، كما “لا يمكننا أن نتراجع إزاء العقوبات”.