صندوق النقد يتوقع تباطؤ اقتصاد ايطاليا بسبب الأزمة الأوكرانية والتضخم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير دوري لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الإيطالي إلى أنه “بعد الانتعاش المثير للإعجاب من الصدمة الوبائية” لكوفيد-19، يواجه الاقتصاد الإيطالي الآن “رياح معاكسة للحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم”.

ورأى التقرير أنه “على الرغم من علامات القدرة على الصمود”، فإن نمو الاقتصاد الإيطالي مرشح “للتباطؤ” مع مخاطر “انكماش”، ملاحظًا أن إجراء تعديلات في بنود الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى “تحسن كبير، ولكن تدريجي في ميزان الميزانية والدين العام”.

وأفاد الصندوق بأن “البنوك قد قاومت أزمة الوباء بشكل جيد”، لكنها لا تزال بحاجة إلى “نهج حذر” فيما يتعلق برؤوس الاموال. وشدد التقرير على أن “تنفيذ استثمارات وإصلاحات الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود بوسعها دعم الإنتاجية والنمو المحتمل وتسريع التحول الأخضر”.