المطران غالاغر: الكرسي الرسولي والبابا على استعداد لفعل كل ما يمكن لوقف الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغر على أن “الكرسي الرسولي والبابا الأقدس نفسه على استعداد لفعل كل ما هو ممكن” لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال غالاغر، الذي يزور أوكرانيا هذه الأيام نيابة عن البابا، في مقابلة مع النسخة الإيطالية لـ(أخبار الفاتيكان) إن “الكرسي الرسولي يواصل نشاطه الدبلوماسي باتصالات مع السلطات الأوكرانية وأيضًا من خلال السفارة الروسية لدى الكرسي الرسولي لدينا بعض الاتصالات مع موسكو”.

وبدأت زيارة رئيس دبلوماسية الفاتيكان إلى الأماكن المتضررة من الحرب في أوكرانيا أمس الأربعاء وتستمر إلى يوم غد الجمعة وتتزامن مع الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي وأوكرانيا.

وتشمل الزيارة لفيف وكييف وتتضمن لقاءات مع كل من رئيس أساقفة لفيف للروم الكاثوليك المطران ايغور فوزنياك، حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي، ورئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك المطران سفياتوسلاف شيفشوك، ورئيس مجلس أساقفة بولندا المطران ستانيسلاو غواديتسكي، يختمها باجتماع مع وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا.