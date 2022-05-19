إيطاليا: 108 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 30 ألف و310 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (19 أيار/مايو) تسجيل 108 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و30 ألفا و310 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 11.5% المسجلة أمس إلى 12.2% اليوم.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاربعاء كانت 136 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 30 ألفا و408 إصابة.

وأفادت بيانات الوزارة بتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 10 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 308 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 256 مريضا) لتصل إجمالا إلى 7 آلاف و20.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و178 ألفا و199، حصد الوباء أرواح 165 ألفا و738 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 16 مليون و119 ألفا و268.