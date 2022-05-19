ميتسولا تدعو لـ” خيارات أوروبية شجاعة” كحظر إمدادات الطاقة الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بادوفا- أشارت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا إلى أنه في مواجهة الحرب في أوكرانيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ “خيارات شجاعة” مثل “حظر الغاز والنفط الروسي، لأننا لا نستطيع الاستمرار في تمويل الفظائع الروسية المرتكبة ضد المواطنين الأوروبيين”.

وقالت ميتسولا (مالطا) التي تتحدث الإيطالية بطلاقة، في خطاب الخميس بمناسبة افتتاح العام الدراسي الثمانمائة لجامعة بادوفا الايطالية (تأسست في عام 1222) إن “تضحياتنا اليوم هي استثمار من أجل مستقبل الديمقراطية والسلام ونعلم أنه بدون حرية لا يوجد سوى وهم السلام”.

وأردفت “أظهر الاتحاد الأوروبي للعالم تصميمًا وتضامنا ووحدة غير مسبوقة”، ولكن “لا يمكننا إنكار الاستقطاب الموجود في مجتمعاتنا. في السنوات الأخيرة يشعر الكثير من الناس بأنهم مستبعدون: لمواجهة هذا الوضع نحتاج إلى صوت قوي لا لبس فيه في الرد على الإحساس بانعدام الأمن والمخاوف التي تغذيها روايات مناهضة للاتحاد الأوروبي ومعلومات مضللة “.

ورأت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي أن “المسار للمضي للأمام هو التعليم”، والذي بوسعه “وقف خطر الانقسام الحاد في مجتمعنا بين أولئك الذين يؤمنون بالدفاع عن القيم الأوروبية والذين أصابهم الهلع ويبحثون عن مواساة في النبوات الكاذبة وفي أنبياء القومية والعزلة”.