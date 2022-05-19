مسؤول أممي يدعو لاستئناف الاتصالات بين الكرملين وكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث مسؤول رفيع في الأمم المتحدة كلا من روسيا وأوكرانيا على “استئناف الاتصالات” التي سمحت بعمليات إجلاء من ماريوبول بغية إعادة إطلاق مفاوضات السلام المتوقفة حاليًا.

ورأى منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيثس أن “الإجلاء الناجح للمدنيين واختيار المقاتلين الأوكرانيين مغادرة مصنع الصلب في آزوفستال يشير إلى طريق العودة إلى مفاوضات أوسع لإنهاء الصراع”.

وقال غريفيثس للصحفيين في جنيف “هذه العمليات لم تكن لتحدث لولا التعاون بين الاتحاد الروسي والسلطات الأوكرانية”. وأضاف المسؤول الاممي “حقيقة أن هذا التعاون قد نجح بشكل جيد نسبيًا، وبالتأكيد أفضل مما كان عليه في الأسابيع التي سبقت هذه الحرب، يدعوني للتفكير بأن هناك شيئًا يمكن البناء عليه”.