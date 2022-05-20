سالفيني يتوقع “زوال التوترات” داخل الناتو عند التصويت على انضمام فنلندا والسويد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع زعيم حزب الرابطة الايطالي ماتيو سالفيني “زوال التوترات” بين فنلندا والسويد من جهة، وتركيا من جهة أخرى، عند تصويت برلمانات الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي (ناتو) على طلب انضمام الدولتين الاسكندنافيتين الى الحلف.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية الجمعة “نحن لا نتحدث عن صباح الغد، فقد تعودنا على العمل خطوة بخطوة ، لذلك أقدر أنه عندما نصوت (على طلبي الانضمام) لن يكون هناك توترات اليوم”.

وأضاف سالفيني “سننظر حينئذ في كيفية التصويت، ومن الواضح أنه إذا تم استيفاء جميع الشروط، فسنصوت لصالح الانضمام”.

وقد أعلنت تركيا، الدولة العضو في الناتو، عن رفضها انضمام الدولتين الاسكندنافيتين بسبب استضافتهما أعضاء من حزب العمال الكردستاني.