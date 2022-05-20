دي مايو: تجريد روسيا من عضوية مجلس أوروبا خطوة مؤلمة ولكن كانت ضرورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إلى أن تجريد الاتحاد الروسي من عضويته في مجلس أوروبا منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا كان “خطوة مؤلمة لكنها ضرورية أقرتها لجنة وزراء المجلس وتفتح صفحة جديدة في تاريخ هذه المنظمة”، التي تأسست في عام 1949 وتضم معظم الدول الاوروبية.

واضاف، لدى افتتاحه أعمال المجلس بمدينة تورينو، “لهذا السبب، من الضروري البدء في تفكير مشترك حول المبادئ التوجيهية الاستراتيجية والخطوات الملموسة المناسبة لمواجهة تحديات هذا السيناريو الجديد”.

وقال وزير خارجية ايطاليا، الرئيس الدوري للجنة وزراء المجلس، “ما زلت على قناعة بأن الالتزام الجماعي فقط هو الذي سيسمح لنا بالتغلب على هذه التحديات بطموح مشترك لإعادة تأكيد مبادئ وقيم منظمتنا بمزيد من القوة والإيمان. يظل هدفنا ضمان السلام والازدهار في وطن أوروبي مشترك يقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “من الملح أن نتبنى ونطبق باقتناع التغييرات ذات الأولوية على خطة العمل بشأن أوكرانيا المتفق عليها مع كييف كي تكون قادرة على تحمل تداعيات العدوان الروسي”