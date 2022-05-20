دراغي: قلت لبوتين أدعوك للحديث عن السلام ولكنه أجاب: ليس هذا وقته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أنه دعا رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي جرى في وقت سابق، إلى الحديث عن السلام ولكنه أجاب بالرفض.

وقال دراغي، خلال حديث الجمعة مع طلاب بمدينة فيرونا، “قلت لبوتين: أنا أدعوك للحديث عن السلام ، فقال لي: هذا ليس الوقت المناسب . وأضفت: أنا أتصل بك لأنني أرغب في وقف إطلاق النار ولماذا لا تتحدثان أنت وزيلينسكي، فأجاب مجددا: ليس هذا هو الوقت المناسب “.

وأردف رئيس الوزراء الايطالي “لقد حالفني الحظ في واشنطن، عندما تحدثت إلى الرئيس بايدن ، فقلت له إن بوتين ربما يريد فقط سماع كلمة منك وطلبت منه الاتصال ببوتين. كان هذا الاقتراح أكثر حظًا لأنه في اليوم التالي وليس بايدن بل وزير الدفاع الأمريكي تواصل مع نظيره الروسي”، في إشارة إلى أول مكالمة هاتفية جرت بين لويد أوستن وسيرغي شويغو منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.