ماتاريلا: الهدف ليس استمرار الحرب بأوكرانيا بل هزيمة غطرسة من أرادها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-مودينا- أشار رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا إلى أن الهدف من دعم السلطات في كييف “ليس من أجل استمرار الحرب ولكن هزيمة غطرسة من يريدها”، مثمنا ترحيب مواطني بلاده باللاجئين الاوكرانيين.

وقال رأس الدولة الايطالية اليوم الجمعة، في خطاب ببلدة ميدولا بمحافظة مودينا بمناسبة مرور عشر سنوات على الزلزال الذي ضرب مقاطعة إميليا-رومانيا، إن “الترحيب، الذي قُدِّم حتى في البلديات التي ضربها زلزال عام 2012، للأسر والنساء والشباب الأوكرانيين الفارين من حرب العدوان الشائنة هذه، دليل على التضامن”.

وأردف “يجب أن نفخر بهذا الترحيب في بلدنا، لأنه اختبار للإنسانية ويجعل العالم والمعتدين أيضًا يستوعبون أن هدفنا ليس مواصلة الحرب، ولكن هزيمة غطرسة من يريدها ونصرة السلام والتعايش في إطار الحرية واحترام الحقوق”.