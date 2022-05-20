دراغي: المهاجم مخطئ دائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الاقتناع بأن “أولئك الذين يهاجمون مخطئون دائماً”، فـ”هناك فرق بين من يتعرض للهجوم ومن يهاجم، ينبغي وضع ذلك في الاعتبار”، في إشارة الى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي حديثه مع طلاب مدرسة دانتي أليغييري ببلدة سومّاكامبانيا التابعة لمحافظة فيرونا (شمال) الجمعة، أعطى دراغي مثالا على ما سلف، ذكره: “إن الأمر يشبه شخصاً ضخماً في الشارع يوجه صفعة لآخر هزيل”، لكن “ما حدث هو ذلك الصغير أصبح أكبر سناً الآن وهو يقي نفسه من الصفعات، أولاً وقبل كل شيء لأنه حظي مساعدة أصدقائه، بل ولأنه يقاتل ويدافع عن نفسه لأجل الحرية أيضاً”.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه “نحن الإيطاليون نعيش هذه الحرب من خلال استجابة عن بعد، وأتساءل ما الذي يمكن فعله إلى جانب مساعدة صديق. ما علينا القيام به هو البحث عن السلام، التأكد من توقف الطرفين عن إطلاق النار والشروع بالحوار”.

وذكّر دراغي، بأن “المواطنين الروس ليسوا مسؤولين عما تفعله حكومتهم. فهم مثلنا. عندما تنتهي الحرب يجب أن نعاملهم كأشخاص مثلنا لا كأعداء، لأنهم ليسوا كذلك”. واختتم بالقول “علينا أن نذكر أنفسنا بذلك دائما لأنه يعني البحث عن السلام”.