إعلام: واشنطن تقيّم رفع مؤقت للعقوبات على بيلاروسيا لنقل الحبوب الاوكرانية عبر أراضيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إلى أن الولايات المتحدة تقيّم رفع بعض العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لمدة ستة أشهر من أجل نقل الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها، بسبب إغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الاسود وما يترتب على ذلك من مخاطر بشأن الامن الغذائي العالمي.

وحسب صحيفة (برافدا أوكرانيا)، فإن المسؤولين الأمريكيين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يفكرون في ممر محتمل لتصدير القمح الأوكراني عبر بيلاروسيا إلى ميناء كلايبيدا الليتواني

وكانت المفوضية الاوروبية بدورها قد أعلنت مؤخرا وضع خطة عمل لإنشاء “ممرات تضامن” لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءا من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.

واشار الجهاز التنفيذي الاوروبي مؤخرا في مذكرة إلى أن خطة “ممرات التضامن” تأتي كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي التضامنية مع أوكرانيا، فـ”بعد الغزو الروسي والحصار على الموانئ الأوكرانية، لم يعد بإمكان الحبوب الأوكرانية والسلع الزراعية الأخرى الوصول إلى وجهاتها”، مما “يهدد وضع أمن الغذائي العالمي”.

وحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، استحوذ الاتحاد الروسي وأوكرانيا على حوالي 30 في المائة و20 في المائة من صادرات القمح والذرة العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.