نائبة وزير خارجية أوكرانيا: نهاية الحرب عندما لا يكون هناك جندي روسي على أراضينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو- أكدت نائبة وزير خارجية أوكرانيا، أمينة جباروفا أن “الرئيس فولوديمير زيلينسكي كان واضحا للغاية في قوله إن هناك أشياء مقدسة في القانون الدولي والسيادة لا يمكن مقايضتها أو المساومة عليها”.

وقالت جباروفا ، في حديث مع صحفيين على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بمدينة تورينو: “الحل عندما نقول اننا نريد السلام لا يمكن ان يكون التشكيك في مصالحنا الحيوية. نهاية هذه الحرب بالنسبة لنا هي نهاية احتلال القرم ودونباس ومناطق أخرى من بلادنا وعندما لا يتواجد على أراضينا أي جندي روسي”.

وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا) قد تحدثت عن خطة إيطالية قدمها وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأربعاء الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن مسودة الخطة، التي ينبغي أن تشرف على تنفيذها خطوة بخطوة مجموعة تيسير دولية، تتكون من أربع مراحل: وقف إطلاق النار وتفكيك خط المواجهة، مسألة حياد أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تسوية النزاع بين موسكو وكييف حول دونباس وشبه جزيرة القرم، ميثاق أمني أوروبي جديد.