أطباء بلا حدود: السلطات أبلغتنا بمغادرة الميناء دون إنزال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن السلطات الإيطالية أبلغت سفينتها (جيو بارينتس) بمغادرة ميناء أوغوستا بعد إنزال نصف المهاجرين الذين كانوا على متنها، وعددهم 471 مهاجراً. وكتبت المنظمة الإنسانية في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أن “السلطات المعنية طلبت منا مغادرة الميناء دون أي تفسير”، موضحة أن “عمليات الإنزال استمرت أكثر من 6 ساعات”، بينما “لا يزال على متنها 238 شخصاً، بينهم مصابين بكسور في الاطراف فضلا عن مريض بالسكري”.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن “من بين الناجين على متن السفينة، كان هناك 195 قاصراً أيضاً، معظمهم غير مصحوبين بذويهم، وطفلين دون سن عام واحد”، مذكرة بأنه “تم الترحيب بتخصيص ميناء الإنزال الآمن مساء الأربعاء بالتصفيق والرقص”.

ووفقا لأطباء بلا حدود، فقد تم إنقاذ المهاجرين المذكورين اعتباراً من فجر يوم 9 أيار/مايو وعلى مدار الـ72 ساعة التالية، من على متن 7 قوارب كانت تواجه مشاكل مختلفة في منطقتي البحث والإنقاذ الليبية والمالطية.