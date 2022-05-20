دي مايو: لإيطاليا المصداقية للحديث عن الحوار بين الكرملين وكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن بلاده “تتمتع بالمصداقية في التقدم باقتراح خطة سلام” بين الكرملين وكييف، ولكنه لم يوضح ما إذا كان يشير هنا إلى تسريبات اعلامية تحدثت عن خطة من أربع مراحل أفادت بأنه عرضها شخصيا الاربعاء الماضي الى الامين العام للامم المتحدة.

واضاف رئيس الدبلوماسية في تصريح اليوم الجمعة “ترتبط هذه المصداقية بحقيقة أننا قدمنا ​​الدعم المالي الكامل للدفاع المشروع عن أوكرانيا بكل إمكانياتنا”، وهذا “يعطينا المصداقية في الحديث عن الحوار، لأننا لم نتهرب أبدًا عندما كان من الضروري دعم الشعب الأوكراني من الغزاة الذين لا يزالون يستهدفون المدنيين”.