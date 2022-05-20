رئيس الوزراء الإيطالي: أتمنى عاماً دراسياً قادماً بدون كمامات وقائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأمل بأن “لا تكون هناك حاجة للكمامات الوقائية في الفصول الدراسية العام المقبل، وألا يعود الوباء مرة أخرى”.

وفي حديثه مع طلاب مدرسة دانتي أليغييري ببلدة سومّاكامبانيا التابعة لمحافظة فيرونا (شمال) الجمعة، قال دراغي، إنه خلال فترة الوباء، “قمتم بأشياء غير عادية، لقد كنتم جيدين للغاية، احترمتم القواعد، وبفضل اللقاحات، آمل ألا يعود الوباء العام القادم”.

وأضاف رئيس الحكومة: “أعلم مدى معاناتكم، فمن المهم في عمركم هذا وفي السنوات التالية أيضاً أن تكونوا معاً”، في إشارة إلى الدراسة عن بُعد، مشيراً إلى أن “أساتذتكم وأولياء أموركم يساعدونكم في اكتساب الوعي، كما يساعدكم أصدقاءكم أيضاً”.

وذكّر دراغي، بأن “التواجد معًا يساعد المرء على إدراك ذاته، بالحب والصلاح والفرح”. واختتم بحثّ الطلاب على “النظر إلى المستقبل بتفاؤل وبدون قلق”.