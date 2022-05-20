دي مايو: ضمان الموارد لمجلس أوروبا واجب أخلاقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “نحن مدعوون إلى أن نضمن لمجلس أوروبا الموارد اللازمة لمواصلة عمله على الرغم من الحاجة الملحة لسد العجز الذي خلفه توقف الاتحاد الروسي عن ذلك بدءاً من السنة المالية الحالية”.

وفي كلمته خلال أعمال مجلس أوروبا الملتئم في بلدة فيناريا التابعة لمحافظة تورينو (شمال) الجمعة، أضاف الوزير دي مايو مرة أخرى، أن “من واجبنا الأخلاقي والسياسي أن نتجنب المخاطرة بأن يترجم خروج الاتحاد الروسي إلى تقليص وظائف وطموحات المنظمة”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى إيجاد الموارد لعام 2022، يجب علينا أن نبدأ في وقت مبكر من هذا الخريف بمعالجة جانب أكثر هيكلية، وهو مراجعة أولويات منظمة على 46 عضوا، من خلال برنامج عمل جديد وميزانية جديدة تمتد لعامين”.