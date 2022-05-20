دراغي: حرب أوكرانيا دراما رهيبة وخطأ رهيب لبوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الحرب الأوكرانية بأنها “دراما رهيبة” وهي “خطأ رهيب لـ(رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.

وفي حديثه مع طلاب مدرسة دانتي أليغييري ببلدة سومّاكامبانيا التابعة لمحافظة فيرونا (شمال) الجمعة، قال دراغي، إن “الحرب في أوكرانيا كان لا بد لها أن تحدث، كنت أعلم بذلك، بل متأكد منه، لكني لم أكن أرغب بتصديق نفسي”، فـ”لا يحشد بلد ما 200 ألف جندي على حدود بلد آخر إلا للهجوم عليه”.

وأضاف رئيس الحكومة: “كنت متأكدًا من أن ذلك سيحدث، لأنه لسوء الحظ، حدث هذا في الماضي مع الاتحاد السوفيتي أيضاً”، وفي “الوقت نفسه لم أكن أرغب بتصديق ذلك”. وأردف: “لقد تحدثت إلى بوتين حتى اللحظة الأخيرة، وحددنا موعدًا للمكالمة التالية، لكنه شن الغزو”. إنها “مأساة مروعة وهو خطأ مخيف ارتكبه بوتين”.

وذكر دراغي، أن “الإيطاليين أبلوا حسناً، فقد وصل إلى بلادنا ما يقرب الـ120 ألف لاجئ أوكراني، فتحت لهم العائلات الإيطالية منازلها. لقد أقدمت إدارات المقاطعات والبلديات بعمل الكثير، وقد تأثرت بما يحدث في المدارس”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه “وصل إلى إيطاليا حوالي 4500 قاصر غير مصحوبين بذويهم، جميعهم سجلوا في المدارس. كان المعلمون رائعين والأشخاص من أمثالكم، مضيافين للغاية”. واختتم بالقول إن “الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) يشكرنا دائماً”.