الخارجية الإيطالية تدقق بأخبار اختطاف مواطنيها في مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أنه فيما يتعلق بالأنباء التي أوردتها بعض الصحف حول اختطاف ثلاثة مواطنين إيطاليين في مالي، فأن وحدة الأزمات بالوزارة تجري التدقيقات والتحقيقات اللازمة.

وكانت وكالة الأنباء المالية الرسمية، قد أعلنت أن مسلحين مجهولين، اختطفوا ليلة الخميس على الجمعة، أربعة أشخاص في مدينة تقع جنوبي دولة مالي. وقالت إن المختطفين هم ثلاثة إيطاليين (عائلة تتكون من زوجين وابنهما) وشخص توغولي، مبينة أنهم كانوا يتواجدون في مقر مؤسسة تبشيرية تابعة لإحدى الكنائس.

وقال بيان مقتضب صدر عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الجمعة، إن “الوزير لويجي دي مايو يتابع تطورات القضية شخصياً”.

هذا وقد نقلت وسائل اعلام اسبانية عن مصادر دينية، القول إن “المختطفين ينتمون إلى شهود يهوه”، وأن “عملية الاختطاف وقعت في منطقة كائنة شرقي باماكو، ذات تركيز جهادي كبير”.