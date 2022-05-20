شهود يهوه ايطاليا: لم نرسل مبشرين إلى مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أفاد المقر الإيطالي لمجمع شهود يهوه، بأنه “لا يوجد مرسلين تابعين لنا في ذلك البلد”، في إشارة إلى اختطاف ثلاثة مواطنين إيطاليين في مالي الليلة الماضية.

وقالت مصادر من مقر شهود يهوه لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، إن “في إيطاليا هناك ٢٥٠ ألف من شهود يهوه، لذلك من الممكن أن يكون شخص ما قد ذهب إلى مالي بصفة شخصية، لمساعدة المجتمعات المحلية. لكننا لسنا على علم بذلك، وليست لدينا اية معلومات عنه”.

وكان الموقع الإلكتروني لوكالة (أفريكا إكسبريس) قد ذكر أن زوجين إيطاليين وطفلهما إضافة إلى مواطن من توغو، اختطفا الليلة الماضية في قرية سينزينا، التابعة لمنطقة كوتيالا، جنوب مالي.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن وحدة الأزمات بالوزارة تجري التدقيقات والتحقيقات اللازمة، فيما يتعلق بالأنباء التي أوردتها بعض المصادر الإعلامية حول اختطاف ثلاثة مواطنين إيطاليين في مالي.