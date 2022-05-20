بوريل: أحطنا علما بخطة السلام الإيطالية في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: “لقد أحطت علما بإعلان زميلي الإيطالي، وزير الخارجية لويجي دي مايو، عن خطة سلام قدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أيار/مايو”.

وأكد المفوض السامي ردًا على سؤال حول المبادرة الإيطالية، بمؤتمر صحفي في بروكسل لدى نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في صيغة التنمية، الجمعة: “نحن في الاتحاد الأوروبي ندعم جميع الجهود المبذولة لمحاولة إنهاء الصراع الجاري في أوكرانيا”، لكن “هذا من المنظور الأوروبي يمر عبر الوقف الفوري لأعمال العنف والانسحاب غير المشروط للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية”.

وتابع بوريل “يجب أن تقرر أوكرانيا شروط وقف إطلاق النار، ونحن في الاتحاد الأوروبي نحاول الآن دعم كييف. إننا نبذل كل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكننا نريد أيضًا أن تقودنا أوكرانيا إلى موقف القوة عندما تجري المفاوضات”. واختتم بالقول: “أناشد كل الأوروبيين أن يحافظوا على الوحدة على كافة الصعد الدبلوماسية والعسكرية”.

وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا) قد تحدثت عن خطة إيطالية قدمها وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأربعاء الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن مسودة الخطة، التي ينبغي أن تشرف على تنفيذها خطوة بخطوة مجموعة تيسير دولية، تتكون من أربع مراحل: وقف إطلاق النار وتفكيك خط المواجهة، مسألة حياد أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تسوية النزاع بين موسكو وكييف حول دونباس وشبه جزيرة القرم، ميثاق أمني أوروبي جديد.