إيطاليا: إصابات كوفيد 26561 وضحاياه 89

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 26,561 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 233,745 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 11.4٪”.

وذكرت النشرة الصحية أن “عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى منذ يوم أمس لظهور الأعراض عليهم، قد انخفض بمجموع 208 أشخاص، ليبلغ إجمالي عددهم 6812 حالة”، كما “تراجع عدد نزلاء وحدات العناية المركزة بما مجموعه 307 أشخاص”.

ولفتت النشرة إلى أن “العدد التراكمي للمصابين بالعدوى منذ بداية الوباء قد وصل إلى 17,205,017″، بينما “يبلغ عدد الحالات الإيجابيات من ناحية الإصابة بالفيروس حالياً، 874,410″، في حين “وصل عدد المتعافين إلى عتبة الـ16,164,780”.