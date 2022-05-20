إيطاليا تطالب بتغيير طارئ لخطة عمل مجلس أوروبا بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن “من الملح أن نتبنى ونطبق باقتناع، التغييرات ذات الأولوية على خطة العمل بشأن أوكرانيا المتفق عليها مع كييف، لتمد محيطها وتقوي هيكلها حتى تصبح أداة فعالة لأوكرانيا، تمكنها من تحمل عواقب العدوان الروسي”.

وفي كلمته خلال أعمال مجلس أوروبا الملتئم في بلدة فيناريا التابعة لمحافظة تورينو (شمال) الجمعة، قال الوزير دي مايو، إن “تقديم الدعم لأوكرانيا قرار مهم يجب اتخاذه”، مشيرًا إلى أنه “لا داعٍ لأن أذكّر بخطورة الوضع السياسي الحالي في ظل عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا”. وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن هذا العدوان “انتهاك واضح للقانون الدولي، يصيب السكان الأوكرانيين بشكل مباشر”، بينما “تتعدد عواقب الصراع وتزداد خطورة بالنسبة لأوكرانيا ولأوروبا والعالم بأسره أيضاً”.