نائبة وزير الخارجية الأوكراني: نريد دخول أوروبا من الباب الرئيسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، المسؤولة عن ملف التكامل الأوروبي، امينة جاباروفا اليوم الاثنين إن بلادها تريد الانضمام إلى أوروبا “من الباب الرئيسي”، أي التكتل الأوروبي الموحد، بدلا من منظومة سياسية أوروبية موازية اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كون الانضمام الرسمي يستغرق عدة سنوات.

وأشارت جاباروفا ، خلال لقاء الاثنين بمقر مؤسسة (لويجي إناودي) بروما، وهي مركز أبحاث لنشر الفكر السياسي الليبرالي، إلى أنه تم تنفيذ “63% من الإصلاحات المطلوبة” في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وبشأن الحرب، قالت “نحن بحاجة لأسلحة وللمزيد من العقوبات وحظر شامل للوقود الاحفوري الروسي”، من أجل “إضعاف (الرئيس فلاديمير) بوتين وإضعاف الاقتصاد الروسي”.