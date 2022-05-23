نائبة وزير خارجية أوكرانيا: وحدة الأراضي والسيادة غير قابلتين للتفاوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، امينة جاباروفا عن “الترحيب بأي مبادرة” من شأنها إنهاء الحرب، ولكنها شددت على “قدسية” وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأضافت جاباروفا، ردا على سؤال، على هامش ندوة في روما، حول خطة سلام سلمتها إيطاليا الأربعاء الماضي للأمين العام للأمم المتحدة، “نحن نرحب بأي مبادرة يمكن أن تساعد في وضع حد لهذه الحرب. ولكن اسمحوا لي أن أكون أكثر وضوحا بشأن عناصر مقدسة: لا يمكن التفاوض على وحدة الأراضي والسيادة. نحن مستعدون للحوار، ولكننا نعتبر وحدة وأمن الأراضي أمرًا لا يمكن التراجع عنه. شعبنا ليس على استعداد للتراجع عندما يتعلق الأمر بشبه جزيرة القرم ودونباس” جنوب شرقي البلاد.

ولم تنشر إيطاليا تفاصيل الخطة، إلا أن صحيفة (لا ريبوبليكا) قالت إنها تتكون من أربع مراحل وتشرف على تنفيذها مرحلة تلو الأخرى مجموعة تيسير دولية. المراحل الأربع هي وقف إطلاق النار، مناقشة مسألة حياد أوكرانيا عسكريا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تسوية النزاع بين موسكو وكييف حول دونباس وشبه جزيرة القرم، ميثاق أمني أوروبي جديد.