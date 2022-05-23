دي مايو يستذكر السفير أتاناسيو الذي قتل في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “اسمحوا لي أن أحيي في هذا الظرف في هذا الظرف ذكرى السفير لوكا أتاناسيو أيضاً، الذي قُتل بشكل مأساوي في الكونغو في شباط/فبراير العام الماضي”.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير دي مايو في باليرمو (عاصمة مقاطعة صقلية ـ جنوب) الإثنين، بمبادرة لمناسبة الذكرى الثلاثين لمجزرتَي كاباتشي وفيا داميليو، اللتين ارتكبتهما المافيا في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن السفير أتاناسيو “رمز إيطاليا السخية والفخورة، الملتزمة باحتراف وشجاعة حتى في السيناريوهات المعقدة للغاية”.