نائبة وزير خارجية إيطاليا: وقف الأعمال العدائية الروسية خطوة أولى لإطلاق خطة سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، إلى أن “وقف الأعمال العدائية” من الجانب الروسي يعتبر “خطوة أولى” لأي مبادرة سلام مستقبلية بين الكرملين وكييف.

وقالت، في تصريح للصحفيين الاثنين على هامش زيارتها لمعرض الكتاب بمدينة تورينو (شمال غرب)، “من أجل الشروع في أي خطة سلام جادة، هناك حاجة من جانب روسيا إلى وقف القصف والدمار وإظهار إرادة سياسية للجلوس إلى طاولة للحوار مع أوكرانيا من أجل حل تفاوضي سلمي مع ضمانات من المجتمع الدولي”.

وأضافت نائبة الوزير “ما فعلناه في الأشهر الأخيرة يهدف لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وسنواصل القيام بذلك من وجهة نظر إنسانية واقتصادية ومالية وحتى عسكرية، لأنه إذا كانت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها فبوسعنا أن نتخيل أنه عند نقطة معينة سيأخذ بوتين في الاعتبار النتائج السلبية لهذه الحرب على روسيا والشعب الروسي ويقنع نفسه بالتفاوض”.