إيطاليا: 80 ضحية جديدة بسبب كورونا وتسجيل 9820 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

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وما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (23 أيار/مايو) تسجيل 80 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و9 آلاف و820 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الأحد كانت 34 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 17 ألفا و744 إصابة.

وحسب وزارة الصحة، فإن بيانات اليوم تؤكد استمرار وتيرة التراجع في الإصابات بالوباء خلال السبع أيام الأخيرة.

وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 11% المسجلة أمس إلى 10.5% اليوم.

وتراجع أيضا عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 9 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 291 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 170 شخصا) لتصل إجمالا إلى 6 آلاف و388.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و257 ألفا و573، حصد الوباء أرواح 166 ألفا و32 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و258 ألفا و494 بعد شفاء 27 ألفا و490 مريضا بين أمس واليوم.