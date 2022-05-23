وزير الدفاع الإيطالي: ندعم المقاومة البطولية للشعب الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني أن سلطات بلاده “تدعم بأقصى تصميم المقاومة البطولية للشعب الأوكراني لحماية سيادته واستقلاله”.

وقال غويريني، في مداخلة الاثنين أمام الاجتماع الافتراضي للمجموعة (الاستشارية الأمنية بشأن أوكرانيا) التي تضم 40 دولة “ينبغي بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى شروط مفاوضات سلام جادة وملموسة”، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع مشيرة إلى الاجتماع وهو الثاني من نوعه، بعد الأول الذي انعقد في 26 نيسان/أبريل الماضي بقاعدة (رامشتاين) الأميركية جنوبي ألمانيا، شارك فيه أيضا وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف عبر اتصال من كييف.

وأضاف الوزير الايطالي “بلادنا تقوم بدورها بناءً على تعليمات البرلمان الإيطالي لدعم الدفاع الشرعي لأوكرانيا”، وقال إنه “جهد يشهد على التزامنا بالدفاع عن القيم التي تأسست عليها ديمقراطياتنا والتزام تُرجم على عدة اتجاهات: مالية ومادية وحتى إنسانية. لقد استقبل بلدنا في هذه اللحظة المأساوية بالنسبة للشعب الأوكراني بالفعل 120 ألف لاجئ أوكراني وينوي أن يظل في المقدمة بالاستمرار في توفير الضيافة”.