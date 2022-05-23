الامم المتحدة: 100 مليون شخص اضطروا للفرار من ديارهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الأشخاص، الذين أجبروا على الفرار من الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، تجاوز 100 مليون شخص لأول مرة وذلك على خلفية الحرب الأوكرانية وغيرها من الصراعات.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش مغردا عبر حسابه الخاص على (تويتر)، إن “هذه ليست أزمة لاجئين – اللاجئون ليسوا السبب. بل هي أزمة سياسية، ولن تحل إلا بالتضامن والإرادة السياسية”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

من جهته، اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، هذا الرقم صادما ومثيرا للقلق، كما أنه يدعو للتأمل بنفس القدر. وأوضح أنه “رقم قياسي لم يكن ينبغي تسجيله على الإطلاق. يجب أن يكون هذا الرقم بمثابة تذكير بوجوب حل والحيلولة دون وقوعها، ووضع حد للاضطهاد، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء اضطرار الأبرياء للفرار من ديارهم”.

وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم إلى 90 مليونا بحلول نهاية عام 2021، نتيجة موجات جديدة من العنف أو الصراع الذي طال أمده في دول مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

في عام 2022، تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح 8 ملايين شخص داخل البلاد هذا العام وأجبرت حوالي 6 ملايين على مغادرة البلاد.