الاتحاد الأوروبي يعلن عن تحرير مؤقت للتجارة مع أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه اعتمد اليوم الثلاثاء لائحة تسمح بتحرير التجارة وبامتيازات تجارية أخرى لمدة عام لبعض المنتجات الأوكرانية القادمة إلى دول التكتل الموحد، وذلك من أجل دعم اقتصاد البلاد.

ونوه المجلس الأوروبي في مذكرة بـ “التأثير المدمر للحرب العدوانية غير المبررة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا على القدرة الإنتاجية للبلاد والبنية التحتية للنقل والوصول إلى البحر الأسود، فضلاً عن قدرتها الأوسع على التجارة مع بقية العالم”، مؤكدا على أنه “لا يمكن الاستهانة بالعواقب على الصعيدين الداخلي والدولي من حيث التداعيات على الأمن الغذائي”.

ويشمل التعليق المؤقت لرسوم الاستيراد بشكل خاص: المنتجات الصناعية الخاضعة للإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والفواكه والخضروات والمنتجات الزراعية وتلك المصنعة الخاضعة لحصص التعريفة الجمركية.