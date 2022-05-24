منظمة إنسانية: نداء استغاثة من 100 مهاجر في عرض المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – تلقت منظمة إنسانية آخر نداء استغاثة من منطقة وسط البحر المتوسط، والذي أطلقته خلال اتصالها بمائة شخص يهيمون في عرض البحر منذ أكثر من 24 ساعة.

وقال مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، إن “قارب الهجرة قد تعطل محركه ثم هبت رياح قوية”، وإن “المهاجرين على متنه يطلبون المساعدة بشكل عاجل”. لذا “نطلب من السلطات المعنية البدء على الفور بعملية البحث والإنقاذ”.

في سياق آخر، أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن “تدخل مزدوج الليلة الماضية من قبل دورية لقوات الدرك (كارابينييري) جنوب غرب جزيرة سردينيا بسبب وجود مجموعات من المهاجرين”. وذكرت أن “25 مهاجراً رسوا على سواحل الجزيرة بعد الساعة الواحدة ليلا بوقت قصير”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “عناصر الدرك في المنطقة مع زملائهم في فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقيادة كالياري، اعترضوا 12 مهاجراً آخرين، جميعهم ذكور وبصحة جيدة، أعلنوا أنهم تونسيون”، مبينةً أن “العسكريين لم يعثروا على القارب الذي كان المهاجرون على متنه على الساحل القريب”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه، “من ناحية أخرى، عثر رجال الشرطة من مركز كابوتيرا على قارب صغير بمنطقة سو كوردولينو التابعة لبلدية دوموس دي ماريا (أقصى جنوب الجزيرة)، على متنه 13 مهاجراً آخرين، جميعهم ذكور وبدون وثائق”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “تم نقل جميع المهاجرين الـ25 الذين وصلوا إلى سردينيا إلى مركز الاستقبال في ضاحية المنستير التابعة لعاصمة الجزيرة، كالياري”.