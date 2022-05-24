المفوضية تدعو لإقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا “دون تأخير”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس إلى تسريع إقرار الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظرًا تدريجيًا على واردات النفط، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين) ناقش اليوم الثلاثاء هذه المسألة.

وقال دومبروفسكيس، “المفوضية الأوروبية لا تحدد جدول أعمال المجلس الأوروبي، لكننا نعتبر أنه من المهم المضي قدما في وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة السادسة، دون تأخير”، بالنظر إلى أنها قدمت منذ “أسابيع”.

وأردف “نحن على دراية بمخاوف بعض البلدان غير الساحلية بشأن أمن الإمدادات ونعمل على معالجة هذه المخاوف. يجب أن نضع في الاعتبار أنه قبل الحرب كانت 62% من الواردات من روسيا عبارة عن هيدروكربونات”. ورأى أنه “من المهم أن يتم اتخاذ القرارات دون تأخير”، وإلا “فإننا سنجد أنفسنا في موقف غريب، حيث ندعم أوكرانيا من جهة ونمول روسيا من جهة أخرى”، مشددا على أنه ينبغي أن “نضع حدا لذلك”.