سالفيني يعلن الاستعداد للذهاب إلى موسكو للحديث عن السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني عن الاستعداد للذهاب إلى موسكو لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال سالفيني، في حديث خلال برنامج للقناة الأولى العامة يبث كاملا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء “يجب علينا جميعا الذهاب والتحدث إلى موسكو للمطالبة بوقف إطلاق النار على الأقل … أعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة الدبلوماسية … الشيء المهم هو جلب (الرئيس الاوكراني) زيلينسكي وبوتين إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف سالفيني، وفق مقتطفات من حديثه “دعونا أولا وقبل كل شيء البحث عن المؤشرات الإيجابية. أرفض الاعتقاد بأن الحرب ستستمر لأشهر أخرى. (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري) كيسنجر، غير متهم بـ(البوتينية) ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: على أوكرانيا أن تتخلى عن بعض الأراضي. الأب الأقدس كرر الاعراب عن استعداده للقاء بوتين. اللقاء وجها لوجه هي أفضل وسيلة لوقف الحرب، ومن الضروري أن يكون على الطاولة زيلينسكي من جهة وبوتين من جهة أخرى”.

وأشار سالفيني إلى أنه “هذه الأشهر الثلاثة من الحرب أرهقت الكثيرين. الهدف هو إنقاذ الأرواح. أعتقد أن الوقت قد حان. أفضل اللقاءات الشخصية على الحوارات عن بعد. بوسعي الذهاب للتحدث مع بوتين ولافروف في موسكو وأعتقد أن هناك رغبة لدى الجانبين لفهم كيفية وضع حد للكارثة”.