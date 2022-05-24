وكيل وزارة الخارجية الإيطالية: قدمنا إطارا لمفاوضات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا إن إيطاليا قدمت “إطارا” للتفاوض بين الكرملين وكييف، في إشارة إلى خطة سلام من أربع مراحل سلمتها روما للأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء الماضي تراقب تنفيذيها (مجموعة تيسير دولية).

وأشار ديلا فيدوفا في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين قال إنه سيحل ‘مسألة أوكرانيا’ في 3 أيام وبدلاً من ذلك مرت 90 يومًا من الخراب مع تدمير ما يقدر بنحو 100 مليار من البنية التحتية. لقد قُتل الآلاف من الناس ولا يزال الوضع على الأرض حربًا وليس ‘عملية عسكرية خاصة’. لقد قدمت إيطاليا إطارًا دبلوماسيًا محتملاً لبدء مفاوضات سلام، لكن من الواضح أنه يجب علينا أولاً أن نمر عبر وقف إطلاق النار وبوتين يملك مفاتيح الحرب”.

ورأى وكيل وزارة الخارجية أنه “ينبغي علينا الاستمرار في دعم (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي”، وقال “يؤسفني أنه برزت في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة مواقف متنافرة مع موقف رئيس الوزراء ماريو دراغي من جانب ماتيو سالفيني وجوزيبي كونتي وسيلفيو برلسكوني”، وجميعهم قادة أحزاب ممثلة في الحكومة.

وأشار ديلا فيدوفا إلى أن “الوسيلة الوحيدة لفتح مفاوضات وجلب بوتين إلى طاولة تفاوض هي إثبات أن زيلينسكي يقاوم وأننا إلى جانبه على المستوى الإنساني من خلال الترحيب باللاجئين، مع فرض عقوبات لتقويض الاقتصاد الروسي وعزل موسكو دبلوماسيًا وتوفير وسائل دفاع لأوكرانيا. بوتين لن يتوقف إذا رأى أنه قادر على المضي قدمًا”.