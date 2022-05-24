فون دير لاين تستبعد إعلان حظر أوروبي على النفط الروسي في القمة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في قمة المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي، في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع النسخة الاوروبية لموقع (بوليتيكو) الاعلامي، إلى أنها لا تريد إثارة “توقعات خاطئة” بشأن توصل قادة جميع الدول الـ27 الاعضاء إلى اتفاق بهذا الصدد.

وقالت “أعتقد أنه ليس موضوعًا مناسبًا يتم حله في المجلس الأوروبي لأن ما نناقشه تقني للغاية. نحن نتحدث عن بلدان غير ساحلية تحتاج إلى إمدادات بديلة عبر خط الأنابيب، لذلك علينا الحديث عن الاستثمار في خطوط الأنابيب لزيادة العرض وعن تحديث المصافي والاستثمار والطاقة المتجددة”.

وكانت صحيفة (فاينانشيال تايمز) قد اشارت إلى أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان أعرب، في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن أن ليس لدية نية مناقشة مسألة الحظر في القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل يومي 30-31 أيار/مايو.