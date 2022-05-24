زيلينسكي يضع شرطا للتفاوض مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تعود للتفاوض مع روسيا إلا بعد أن تعيد الاخيرة الأراضي التي احتلتها بعد 24 شباط/فبراير وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، “نريد إستعادة أراضينا إلى حدود ما قبل 24 شباط/فبراير، وعندها فقط بوسعنا الجلوس إلى طاولة مفاوضات”.

وأعاد الرئيس الاوكراني التأكيد على أن دونباس وشبه جزيرة القرم هما “جزء من أوكرانيا”، لكنه اعترف بأن المهمة الرئيسية الآن تكمن في “تحرير الأراضي المحتلة بعد 24 شباط/فبراير” الماضي.