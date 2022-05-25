الرئيس الجزائري يزور روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الجزائر عن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لروما اليوم الاربعاء تستمر ثلاثة أيام، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الايطالي سيرجو ماتّاريلا.

واشارت الرئاسة الجزائرية في بيان عشية الزيارة إلى أنها “تكتسي أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين”.

وزار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الجزائر في شهر نيسان/أبريل الماضي ووقع اتفاقية لزيادة واردات الغاز الطبيعي، وصفها في وقت لاحق بـ”النموذج الذي يحتذى به”، حيث تسعى روما، على خلفية الحرب في أوكرانيا، للحد من اعتمادها على امدادات الطاقة الروسية.