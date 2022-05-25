وزير الاقتصاد الايطالي: لا ركود للاقتصاد الاوروبي حاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الاقتصاد في الحكومة الايطالية، دانييلي فرانكو اليوم الاربعاء إن الاتحاد الاوروبي لا يشهد ركودا في الوقت الراهن.

واضاف الوزير، متحدثًا في جلسة (آفاق الديون العالمية) في منتدى دافوس “لن نشهد ركوداً الآن، ولكننا نرى أن هناك مخاطر على وجه الخصوص تلك المرتبطة بالتطورات في أوروبا الشرقية وأسعار الطاقة والتي إذا ظلت مرتفعة للغاية. ومن الواضح أن ذلك لن يساعد” على نمو الاقتصاد الاوروبي.

وكان مفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني قد توقع في تصريحات سابقة تباطؤ نمو الاقتصاد على مستوى التكتل الموحد بنسبة 0.5% إلى 0.7% بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.