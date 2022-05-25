البابا يدعو لخلق الاندماج والعمل للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – “الاندماج” و”العمل”، هما الكلمتان الرئيسيتان اللتان استخدمهما البابا فرنسيس لدى لقائه الأربعاء، وفداً من صندوق التضامن العالمي.

وقال بيرغوليو، إن “التضامن هو إحدى القيم الأساسية للعقيدة الاجتماعية للكنيسة. لكن لتحقيقه يجب أن يكون مصحوبًا بالتقارب والرحمة تجاه الآخر، الشخص المهمش، تجاه الفقراء والمهاجرين”.

وذكر فرنسيس أن “تشكيلة المجموعة التي تمثل صندوق التضامن العالمي اليوم مهمة”، كونها “تتمثل بالانتماء إلى مجالات مختلفة للغاية”، لكن “اعملوا معًا لخلق اقتصاد أكثر شمولاً، وكذلك توفير الاندماج والعمل للمهاجرين بروح الاستماع واللقاء، إنها طريق تتسم بالشجاعة”.

وخلص البابا معربا عن الشكر لهدايا التي قدمها إليه المهاجرون الذين يشاركون في برامج صندوق التضامن العالمي في كولومبيا وإثيوبيا.