البطريرك الكلداني في شتوتكارت للمشاركة بمؤتمر اليوم الكاثوليكي الألماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت هيئة إعلام البطريركية الكلدانية أن غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو قد وصل الى مدينة شتوتكارت يرافقه الأب بسمان جورج فتوحي يوم أمس الثلاثاء. وأضاف إعلام البطريركية على موقعه الرسمي (مار أديّ)، أن زيارة البطريرك تأتي “للمشاركة في مؤتمر اليوم الكاثوليكي الألماني (Katholikentag) الذي يُعقد للفترة من 25-29 أيار/مايو الجاري تحت شعار: مُشاركة الحياة (Leben Heilen) بما في ذلك دور الديانة، المجتمع، السينودالية ودور المرأة.. الخ”.

وخلص إعلام البطريركية الى القول، إنه “يشارك في المؤتمر نفسه رئيس أساقفة أربيل المطران بشار وردة، يرافقه الأب نشوان يونان.