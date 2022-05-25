منظمة إنسانية: انقلاب قارب يحمل 100 مهاجر في البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة إنسانية عن انقلاب قارب يحمل على متنه نحو 100 مهاجر اثناء ابحاره في منطقة وسط البحر المتوسط.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، أنه “تم تعقب القارب الذي كان في حالة حرجة ويتسرب الماء إليه، عند منتصف الليل تقريبًا من قبل طاقم سفينة (أسترال)، الذي حاول تأمين الركاب بسترات النجاة”.

وذكر طاقم المنظمة غير الحكومية، أنه “باستخدام ثلاثة أطواف نجاة، تمكنا من انتشال المهاجرين من الماء عند منتصف الليل”، متحدثا عن “اهمال نداء الاستغاثة من قبل الدول”. وقال: “لا نعلم ما إذا كان هناك مفقودون”، مبيناً أن “السلطات ما تزال لا تستجيب لنداء الاستغاثة. لا أخبار من تونس، مالطا أو إيطاليا، والكل يعرف ما سيحدث”.

وأشارت (أوپن آرمز) إلى أن “من الصعب فهم التقاعس المتعمد لسلطات تونس، مالطا وإيطاليا في مثل هذه الحالة الواضحة”، موضحة أن الأمر يتعلق بـ”قارب غير مستقر للغاية وعلى متنه أكثر من 100 شخص يهيمون لعدة ساعات دون استجابة، على الرغم من التحذير من الوضع الخطير”. واختتمت بالقول، إن “هذا غير مقبول”.