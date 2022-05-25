إيطاليا: 22438 إصابة بكوفيد و114 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 22,438 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم، الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 114 حالة وفاة أخرى، وبذلك يصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية الوباء إلى 166264”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 220,101 تحليل كشف عن العدوى والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 10.2٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “يوحد حاليا 5969 مريضاً في المستشفى لظهور أعراض الوباء عليهم”، وهم “بانخفاض بفارق 271 شخصاً منذ يوم أمس”، كما أن “هناك 271 مريضًا في أقسام العناية المركزة حاليًا”، أي “أقل “بحاص 15 حالة”، مقارنة بيوم أمس.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد الأشخاص الإيجابيين حاليًا من ناحية الإصابة بالعدوى، يبلغ 792,583″، وهم “بانخفاض قدره 17,438 عن يوم أمس”. واختتم بالقول إن “في الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 40,323 شخصاً، ليصل المجموع النهائي للمتعافين إلى 16,353,585 منذ بداية الوباء”.