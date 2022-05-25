برلماني ايطالي يدعو لتسريع إجراءات دخول نساء أفغانيات إلى بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي، إن “مئات النساء الأفغانيات تجدن أنفسهن محاصرات بين إيران وباكستان، مجبرات على العيش في الخفية لأنهن يخاطرن بالعودة إلى أفغانستان”، ودعا إلى “تسريع إجراءات دخولهن”، إلى بلاده.

وقال عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي إيرازمو بالاتسوتّو في مذكرة الأربعاء، إنه “تم إجلاء النساء اللائي كن جزءًا من قائمة كان ينبغي أن تسمح لـ1200 شخص في خطر على الحياة بين ناشطات، فتيات، مثليين، رياضيين، صحفيين وقضاة، بالدخول إلى بلادنا من خلال ممر إنساني لكنهم بقوا عالقين لعدم توفر معدات رفع البصمات بالمكاتب الدبلوماسية الإيطالية بإيران وباكستان”.

وذكر بالاتسوتّو أن “هذا التأخير البيروقراطي السخيف يجبر هؤلاء الأشخاص الذين ضمنت لهم الحكومة الإيطالية حسن الضيافة والحماية، على العيش في الخفية مع القلق من احتمال عودتهم إلى أفغانستان في ظل حكومة طالبان”.

وأشار البرلماني إلى أنه “مع زملائي لاورا بولدريني، وغراتسيانو ديلريو، باولا دي ميكيلي، فرانشيسكا لاماركا وليا كوارتابيللي، قدمنا طلباً لوزيري الداخلية والخارجية للتدخل على وجه السرعة لتحريك هذه القضية العالقة وتسريع اجراءات الدخول الى ايطاليا”.

وخلص بالاتسوتّو الى القول، إن “مع عودة نظام طالبان إلى البلد الذي يهربن منه، يجب أن نؤمّن دون مزيد من التأخير، حياة هذه النساء اللائي يتعرضن حاليًا للخطر”.