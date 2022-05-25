إيطاليا: مبادرة لتنسيق سياسات الأمن الغذائي في منطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، عن مبادرة لتنسيق سياسات الأمن الغذائي في حوض المتوسط.

واستبق الوزير دي مايو القول في تصريحات صحافية الأربعاء، إن “في هذه الأيام، أقدمنا على مبادرة من المقرر أن تتم يوم 8 حزيران/يونيو، بفضل منظمة الفاو ووزارة الزراعة، فضلا عن حلفائنا الألمان وشركائنا المتوسطيين مثل تركيا ولبنان، بشأن الأمن الغذائي”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إن هذه المبادرة، “ستسمح لنا بتنسيق سلسلة من السياسات على مستوى منطقة المتوسط ​​لتجنب الأسوأ”، وكذلك “لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا”، فضلا عن “ضمان حصول بعض البلدان على الإمدادات من الأسواق الأخرى”.