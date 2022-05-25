مسؤول برلماني إيطالي: قطع صادرات الحبوب الأوكرانية يهدد بموجة هجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول برلماني إيطالي، أنه “مع منع صادرات القمح”، القادمة من أوكرانيا “تخاطر إيطاليا وأوروبا بموجة جديدة من الهجرة، نعم، هذا ما سيحدث بالتأكيد”.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، أدولفو أورسو، إنه “وفقًا لمبدأ رئيس أركان الدفاع الروسي الحالي، فإنهم في حرب دائمة، وهم يستخدمون أدوات أخرى غير القتال الذي يخوضونه على الساحة”.

وأوضح أورسو، أن من بين الأدوات الأخرى المستخدمة، “آلة المعلومات المضللة والحرب الهجينة”، بل “وكذلك الطاقة وحرب الغذاء التي يمكن أن تؤثر علينا إذا استمرت روسيا بمنع تصدير الحبوب، القمح، البذور أو الأسمدة من البلدان المعنية أيضًا”، وبشكل خاص “أوكرانيا، بل روسيا وبيلاروسيا أيضًا”.

وذكر السيناتور المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا) المعارض، أن الحصار يخلق “عواقب مباشرة فورية في بلدان مثل مصر والجزائر ودول أخرى تطل على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط”.

وأشار أورسو إلى أن “محاولة إطلاق العنان لأزمة الغذاء على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​ من جانب روسيا، تهدف إلى دفع تلك البلدان إلى أزمة وزيادة الضغط الديموغرافي والمهاجرين تجاه إيطاليا وأوروبا”.